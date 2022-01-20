شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب اللبنانى سعد رمضان يعلن وفاة جدته: حب حياتى وبركة أيامى وعمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المطرب اللبنانى سعد رمضان، عن وفاة جدته، اليوم الخميس ونشر صورة لها عبر حسابه على انستجرام، وكتب سعد رمضان، قائلا:" كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى حب حياتي وبركة أيامي وعمري، جدتي الغالية الحاجة أم محمد، البقاء لله".

وطرح سعد رمضان، نجم ستار أكاديمى، الأيام الماضية أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "مو عيبك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى باللهجة الخليجية، وهى من ‎كلمات محمد القاسمي، ‎ألحان إبراهيم الغانم، ‎توزيع وليد سلطان.

وكان لمع نجم المطرب اللبنانى سعد رمضان فى برنامج ستار أكاديمى، حيث حقق أثناء مشاركته جماهيرية كبيرة وقتها، لينجح بعدها فى تقديم أغانى وكليبات مميزة.

سعد رمضان