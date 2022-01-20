هكذا علقت وفاء صادق على دورها في مسلسل "أبو العروسة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة وفاء صادق، على مشاركتها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".

ونشرت "وفاء" بوستر ترويجي للمسلسل، ظهرت عليه بصورة منفردة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "وهما راجعين خدوني معاهم، مسلسل أبو العروسة يوم 22 يناير على قناة دي إم سي، ربنا يكملها بالخير".

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، ولاء الشريف، محمود حجازي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.