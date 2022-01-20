وفاء عامر تخوض دراما رمضان ٢٠٢٢ بمسلسل "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استقرت النجمة وفاء عامر، على خوض السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٢ بمسلسل "بيت الشدة" للمخرج وسام المدني، وذلك في اللحظات الأخيرة، حيث يشاركها في بطولة العمل كوكبة من نجوم الفن.

كما استقر مخرج العمل مع الجهة المنتجة، على أبطال المسلسل، ويواصل حاليا اختيار الأماكن التي يتم التصوير بها، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.

يذكر أن المخرج وسام المدني تعاون مع الفنانة وفاء عامر في فيلم "خان تيولا" وشاركها البطولة النجوم نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة