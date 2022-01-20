شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى ليالى أوايسس ضمن فعاليات موسم الرياض (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيت الفنانة بلقيس حفلا جماهيريا أمس في حفل ليالى أوايسس بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغنياتها التى قدمتها خلال الفترة السابقة، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية "جنوب الدرب"، وهى الأغنية التى قدمتها بلقيس باللهجة السعودية وطرحت منذ شهرين.

حفل أوايسس هو ثانى حفلات بلقيس هذا الأسبوع، وذلك بعدما قدمت حفلاً غنائياً أون لاين منذ يومين في دبي مع الـDj الأميركية باد داني التي قدمت شكلا موسيقيا مختلفا وإعادة لتوزيع لعدد من أغنيات بلقيس.

يشار إلى أن بلقيس طرحت منذ أسبوعين أغنية "صابرة" وهى الأغنية التي قدمتها باللهجة المغربية من كلمات يونس أدم، وألحان مروان أصيل، وإخراج عبد الرفيع عبديوى، ووصلت نسب مشاهدتها لأكثر من تسعة ملايين مشاهدة حتى الآن، ومن المقرر أن تحيي بلقيس حفلاً غنائياً على مسرح إكسبو دبي في 28 يناير من الشهر الجارى.

وتأتى بلقيس إلى مصر خلال الشهر المقبل للإنتهاء من تحضيرات أغنياتها الجديدة التى تقدمها باللهجة المصرية فى ثانى تجربة لها بعد أغنية "دبلوماسى" مع الشاعر والملحن الموسيقى عزيز الشافعى.