كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 02:44 مساءً - شنت الفنانة ” سمية الخشاب ” هجوما قاسيا على المتحرشين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الواقع، موجهة رسالة إلى كل فتاة تعرضت لأي نوع من أنواع التحرش بعدم السكوت عن ذلك والحصول على حقها .
فنشرت سمية الخشاب تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر ” .
وتابعت في تغريدة أخرى : ” شوفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش ويكتموا على الموضوع ” .
واستكملت سمية الخشاب : ” ولما واحدة تحط ميك آب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم يجلدوها .. حاجة في منتهى القرف ” .
وأضافت : ” أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح .. أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب في رسالة شديدة اللهجة : ” هعلمك إزاي تبقى راجل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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