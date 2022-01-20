متابع يتحرش بطفلة روان حسين بتعليق خارج.. فكيف ردت عليه؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 02:44 مساءً - خرجت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين في فيديو لترد فيه على متابع قام بالتحرش بطفلتها عن ”بيلا لونا“، التي أنجبتها قبل أقل من عامين من خلال تعليق كتبه على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت روان قد نشرت صورتين لطفلتها حرصت فيهما على عدم الكشف عن وجهها، لكنها فوجئت بمتابع وصفته بـ“متحرش أطفال“ اتهمها باستعراض خلفية طفلتها.

هذا ولم تنتظر روان بن حسين طويلا وخرج بمقطع فيديو شنت من خلاله هجومًا لاذعا على هذا المتابع.

وكتب المتابع لروان: ”من الحين قمتي تستعرضين فيها بكرا لكبرت بتصير موديل وتستعرض مؤخرتها عزالله تربيتك سافلة ي… ما أقول غير الله يستر على الصغيرة الحمدلله ان امي محتشمة ومسلمة ولا بكرا الصغير بيذكر“.

فقالت الفاشينيستا له بأن المفروض أن ترتقي بأخلاقها وألا ترد عليه، ولكن بحكم أنها في حالة انتظار موعدها فأرادت استغلال الموقف لتلقنه درسًا، معلقة: ”أطلع حرارتي فيك وفي أمك، وإنت اللي دخلت أمك بالموضوع فخلينا نحكي عن أمك مسلمة ومحتشمة وعرفت تربيك وتعلمك هذه الأخلاقيات التي تتكلم عن بنات الناس وأطفالهم بهذه الطريقة“.

وأضافت روان: ”إذا إنت تربيت إنسان متحرش أطفال، إنسان تشوف حتى صور الطفلة الصغيرة عمرها لم يكمل سنتين فيها استعراض وفيها إغراء فأنت إنسان مختل ومعاق في راسك واللي مثلك لازم يحطوهم في السجن لأن اللي مثلك قرأت عنهم قضايا كثيرة ولما تيجي أمام القاضي ويسأل ليش تتحرش بالطفل أو تغتصبه بتقول والله كان المنظر مغري والله كان الطفل يستعرض قدامي!!“.

وتابعت الفاشينيستا الكويتية: ”أنا ما غلطت في أمك المسلمة المحتشمة المستورة عرفت تربيك، يمكن هي ربتك المسكينة لكن المرض والشيطان الجنسي اللي فيك هو اللي طلع هذه الأخلاق الوسخة ولو أصيدك لأنتف ريشك تنتيف، منو اللي يستعرض“.

واختتمت رسالتها الشديدة اللهجة: ”أنا بحياتي كلها ما مديت إيدي على رجال واحد لأنوا ظلمني وظلم ابنتي لكن أقسم بالله اللي يتمادى بكلمة ولا بحرف ولا بتصرف على بنتي إذا إنت رجال من ظهر رجال ورجيني وجهك وربي الكعبة لو ما أمسك فيك ما أكون روان“.

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