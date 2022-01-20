“حب حياتي وبَرَكة أيامي”.. سعد رمضان يخسر أعز الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الفنان اللبناني سعد رمضان بوفاة جدّته الحاجة “أم محمد”، وودّعها بصورة مؤثرة وكلمات مُبكية.

في التفاصيل، نشر الفنان سعد رمضان صورة مؤثرة لجدّته الراحلة وهي تحمل حمامةً بيضاء بيديها، ونعاها بالقول: “كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ‏إن لله وإن إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى حب حياتي وبَرَكة أيامي وعمري جدتي الحاجة ام محمد. البقاء لله”.

ومن المعروف عن سعد رمضان علاقته الطيبة مع جدته فدائمًا ما كان ينشر لها فيديوهات عديدة أثناء حديثه وصورًا تجمعهما ستظلّ راسخة في ذهنه وذهن كل محبيه.