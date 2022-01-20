مجددًا.. شائعة الموت تلاحق دريد لحام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر “السوشال ميديا” أخبار تفيد بوفاة النجم السوري القدير دريد لحام إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى حيث توفي خلال عملية جراحية بالقلب.

الخبر الذي انتشر بسرعة رد عليه المخرج باسم السلكا بطريقة غير مباشرة من موقع تصوير مسلسل “على قيد الحب” من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا حيث نشر المخرج صوراً تجمعه بالنجم دريد لحام والنجمة نادين خوري والنجم مهيار خضور خلال تصوير أحد المشاهد بالوقت الحالي.

وكتب السلكا في تعليقه على الصور: “الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب”.

من جهتها رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين الفنانة تماضر غانم ردت على الأخبار المنتشرة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث أكدت أن الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدة وقالت: “يعني يا صفحات اللايكات التافهة.. خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو احسن من نشر الاشاعات من الصبح.. الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله.. ونأكد أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة “.

وكان الفنان دريد لحام قد تعرض لعدد من شائعات الوفاة والمرض خلال السنوات الأخيرة حيث خرج ونفى عدداً منها بينما نفت نقابة الفنانين الكثير منها.