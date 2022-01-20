رانيا يوسف: أنا لا أبحث عن رجل سواء قبل عودتي فجرًا أو لا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في تصريحات صحافية عن حزنها الشديد، من قيام بعض المواقع الإخبارية ورواد منصات التواصل الاجتماعي، بتحريف تصريحاتها مع الإعلامية إنجي أنور للرأي العام والجماهير.

وقالت: “أنا مش بدور على رجل أساسًا سواء هيحترم رجوعي البيت 5 فجرًا أم لا”.

وأضافت: “حواري مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة كان لقاء عبارة عن دردشة على كنبة، وكان بمنتهى العفوية، ولم أقصد الجدل الشديد الذي حدث على المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي”.

وكانت رانيا قد حلت ضيفة على الإعلامية إنجي أنور، في برنامجها مصر جديدة، على شاشة ETC، وتحدثت عن مشوارها الفني وطريقتها الخاصة بتربية بناتها، وكشفت إمكانية تقديمها لأدوار أكثر جرأة.

وأشارت إلى أنها لا تحتاج لرجل في حياتها من أجل الإنفاق عليها أو على ابنتيها، مبينة أن عملها هو السبب في تربيتهما والإنفاق عليهما ومحاولة إعاشتهما في مستوى اجتماعي مناسب، مؤكدة أن وقتها الأكبر يكون معهما، وحبها للسفر والسبب في ذلك عملها كمضيفة طيران لمدة ثلاث سنوات.