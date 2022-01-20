أحمد زاهر في “فارس”.. أوّل بطولة مطلقة له في السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدَّث الممثل المصري أحمد زاهر عن أولى بطولاته المطلقة في السينما بفيلم “فارس”، وذكر أن الأحداث تدور حول شخصية فارس مصطفى النمر، شاب بسيط يعمل في محطة وقود ويعيش في منطقة شعبية، تجبره الظروف على مواجهة رجل الأعمال رشيد السويفي ويجسد شخصيته حسين فهمي.

وأوضح زاهر في تصريحات صحفية أن العمل يحمل طابع الأكشن والرومانسية، من تأليف حسام موسى، ويتناول الصراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة فيلم “فارس” الممثلين إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت وملك أحمد زاهر. وأشار أحمد زاهر إلى أنه بدأ التحضير لمسلسل تلفزيوني من بطولته لعرضه في السباق الرمضاني المقبل.