توقف مسلسل “الكبير” بعد إصابة أحمد مكي بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت الفنانة ليلى عز العرب إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.

وكشفت ليلى عز العرب أن مسلسل “الكبير” توقف تصويره بعد إصابة مكي وقبله الفنان هشام إسماعيل.

وتأكدت إصابة شخصين من فريق عمل مسلسل “الكبير” بجزئه السادس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

يذكر أن الفنان أحمد مكي بدأ في تصوير أولى مشاهد الجزء السادس للمسلسل خارجياً.

ومسلسل “الكبير 6” بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، انتاج SYNERGY، وإخراج أحمد الجندي.

وكان أحدث أعمال الفنان أحمد مكي، هو مشاركته في بطولة مسلسل “الاختيار 2″، مع الفنان كريم عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.