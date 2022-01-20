بالفيديو: “دوامة جليدية” فوق بحير متجمدة في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 10:16 صباحًا

تعمل اليابان على جذب الناس للسياحة الشتوية في المستقبل، إذ اختبرت أمس الأربعاء دوامة جليدية.

وتُصنع الدوامة الجليدية، التي ظهرت لأول مرة في فنلندا، عبر حفر قطر دائري كبير من بحيرة متجمدة لتدور الصفيحة الجليدية في منتصفه مع وجود أشخاص فوقها.

يبلغ قطر الدائرة المقطوعة بالمنشار حوالي 13 متراً وسمكها 40 سنتيمتراً ويقوم العمال بتدوير صفيحة الجليد باستخدام أرجلهم.

يذكر أنه، وعلى الرغم من جمال فصل الشتاء وطقوسه الرائعة إلّا أنّ غالبية السُياح يجرون رحلاتهم السياحيّة خلال فصلي الصيف أو الربيع، لهذا فإن السياحة الشتوية لا تأخذ حقّها في عالم السياحة.