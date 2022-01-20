شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ بطل ملاكمة فى فيلم "رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمود حافظ من تصوير مشاهده الخارجية بفيلم "رمسيس باريس" في فرنسا، ويعود خلال اليومين المقبلين لتصوير مشاهده فى الديكور الخاص به فى أحد الفيلات بالمنصورية، ويجسد حافظ فى الفيلم دور بطل ملاكمة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى ومن تأليف كريم حسن بشير.

يذكر أن الفنان محمود حافظ يعيش خلال هذه الفترة انتعاشة فنية، حيث يواصل تصوير عدة أفلام سينمائية وتليفزيونية دفعة واحدة، الأول فيلم "رمسيس باريس"، حيث يواصل التصوير فى باريس، وعقب عودته يستأنف تصوير مشاهده فى فيلم "عمهم"، مع الفنان محمد عادل إمام، بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل "يوتيرن"، من بطولة ريهام حجاج، والذى بدأت تصويره منذ أيام مع المخرج سامح عبد العزيز.

ويظهر أيضًا الفنان محمود حافظ فى أحداث فيلم النجم أحمد حلمى الجديد "العيل"، فى دور صديقه المقرب، ويكون بجانبه ويسانده خلال الأحداث ويحدث العديد من المواقف بينهما، وانتهت أسرة الفيلم من التصوير نهائيا.

ويعرض للفنان محمود حافظ حاليا فيلم "من أجل زيكو" الذى طرح في دور العرض منذ يوم 5 يناير الماضى، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس ومحمد ثروت وآخرين.