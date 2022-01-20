شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعتذر عن مسلسل "أولاد الهلالية" بطولة حسين ومصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة شيرى عادل عن المشاركة فى بطولة مسلسل "أولاد الهلالية" الذى يجمع النجمين الشقيقين حسين ومصطفى فهمى لأول مرة فى الدراما التليفزيوينة، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تلقت شيرى ترشيحاً من القائمين على العمل لتقديم أحد الأدوار المهمة إلا أنها اعتذرت لارتباطها بأعمال أخرى.

مسلسل "أولاد الهلالية" دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة، تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز ومن المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل عفاف شعيب أحمد سعيد عبد الغنى وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، عبد الباسط حمودة وعدد آخر من الفنانين.

وتستعد شيرى عادل لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان "الرواية" من 10 حلقات أيضاً للعرض على أحد المنصات الرقمية أيضا، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى، محمود عبد المغنى، أيتن عامر وإخراج أمير شوقى، وتجسد شيرى خلال أحداث العمل شخصية "فريدة" التى تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن المتورط في جريمة قتل تحدث أثناء افتتاح عرض مسرحى.

ويعرض لـ شيرى عادل حالياً على إحدى القنوات الفضائية، مسلسل "أيام" الذى تتقاسم بطولته مع حورية فرغلى، وتظهر بدور فتاة شعبية للمرة الأولى إذ تجسد دور فتاة تفقد عائلتها فى حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.