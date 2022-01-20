بريهان أنور: "واللي ما يشتري يتفرج" كانت تجربة رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعربت الفنانة الشابة بريهان أنور، عن سعادتها بنجاح تجربتها الدرامية الجديدة في حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"ضمن حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" للكاتب عمرو محمود ياسين.

وقالت بريهان، إن حكاية "واللي ما يشتري يتفرج" كانت تجربة رائعة ومثيرة بالنسبة لها، موجهة الشكر للمؤلف عمرو محمود ياسين الذي قدم سيناريو رائع، وأيضا مخرج العمل عصام نصار الذي كان داعما لها ولكل فريق المسلسل.

حكاية "واللي ما يشتري يتفرج" إخراج عصام نصار، ويشارك في بطولتها بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى عادل، وصبري عبدالمنعم وبريهان أنور، وعدد من الفنانين.

يذكر أن بريهان أنور، شاركت في عدة أعمال فنية من بينها مسلسل" الدايرة"، ومسلسل" نجيب زاهي زركش" بدور الزبونة، ومسلسل "إجازة مفتوحة" بدور ريم، ومسلسل "الفرح فرحنا" بدور جان فالجان، ومسلسل "ستات بيت المعادي" بدور أسما، وفيلم"مش بالورقة والقلم" .