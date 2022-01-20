بيتر ميمي يعلق على تعاونه مع عمرو سعد في "الجسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج بيتر ميمي، على تعاونه مع الفنان عمرو سعد في مسلسل "الجسر"، الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "شاهد".

ونشر بيتر، صورة له مع عمرو سعد من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كنت محظوظ إني اشتغلت مع أستاذ عمرو سعد على المستوى المهني والمستوى الشخصي..الجسر".

تنطلق أحداث العمل، بعد عشرات السنوات من نهاية العالم، بعدما أنهكت الحروب القارات، واستخدمت فيها أسلحة دمار شامل أدت إلى انفجارات نووية في أماكن عدة، ذهب على إثرها ضحايا بمئات الملايين.

ويرصد المسلسل تحول المعالم الحضارية التي بناها الإنسان على مدار مئات السنين إلى حطام، وانتهاء التكنولوجيا والموت يحدق من كل ناحية.

"الجسر" يقع في 6 حلقات، وهو من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، سارة الشامي، عصام عمر، وبمشاركة خالد كمال، جميل برسوم وآخرون، كتابة محمد سليمان عبد المالك، قصة وإخراج بيتر ميمي.