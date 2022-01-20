فحص عين بسيط يوضح مدى احتمالية موتك!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

في دراسةٍ حديثةٍ توصّل إليها الباحثون، فإنه من الممكن استخدام فحوصات العين في المستقبل لحساب خطر الوفاة.

وبحسب هذه الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإنّ شبكة العين تعمل كنافذة في السماح للأطباء بإلقاء نظرة أعمق على صحة شخص ما. وقد ربط العلماء الأستراليون الآن فجوة أكبر في عمر الشبكية بزيادة خطر الوفاة.

والفجوة هي الفرق بين العمر الزمني لشخصٍ ما، والعمر البيولوجي المقدر لشبكيته. ويمكن حساب هذا الأخير من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يحلل الصور الملتقطة لقاع العين، وهو السطح الخلفي الداخلي للعين. ويقدم بعض أطباء العيون المختصين هذه الصور الشعاعية.

وكان الأشخاص الذين يعانون من فجوات لمدة عقد من الزمان أكثر عرضة للوفاة بنسبة 67 في المائة، وفقاً للخبراء الأستراليين الذين تعقبوا المتطوعين لمدة 11 عاماً. وحسب الأكاديميين، فلقد كان هناك زيادة في خطر الوفاة بنسبة 2 في المائة لكل سنة من الفجوة.

هذا، وقام الأكاديميون في مركز ملبورن لأبحاث العيون، بتعليم خوارزمية الذكاء الاصطناعي لكي تقوم بتنبؤ عمر الشبكية من خلال إعطائها ما يقرب من 19000 مسح لقاع العين. وقد تبين أنّ تقديرات البرنامج دقيقة، حيث تأتي في غضون ثلاث سنوات ونصف من العمر الفعلي لشخص ما، في المتوسط.

ثم قام الفريق بتقييم الفجوة العمرية في شبكية العين من 36,000 من المشاركين الذين أخذت معلوماتهم من البنك الحيوي في المملكة المتحدة. وكان لدى نصفهم تقريباً شبكية العين أكبر بثلاث سنوات على الأقل من عمرهم البيولوجي الفعلي. كان لدى البعض شبكية أكبر من عقد من الزمان، وفقاً للبحث المنشور في British Journal of Ophthalmology.

ثم قاموا بإقران هذا مع البيانات الصحية من المشاركين، على مدى 11 سنة، مما سمح لهم بربط أسباب الوفاة بفجوة عمر الشبكية. وخلال هذا الوقت، توفي 1800 (5 في المائة) من المشاركين. مات معظمهم بسبب السرطان أو الخرف أو أمراض القلب.

وارتبط عمر الشبكية الكبير بزيادة خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 49 و67 في المائة لأسباب أخرى غير أمراض القلب أو السرطان.

كما طبق الباحثون دراسة مماثلة باستخدام صور لشبكية العين مأخوذة من العين اليسرى، مما أدى إلى نتائج مماثلة. وقالت الدكتورة ليزا تشوتينج تشو، إحدى المؤلفين: “تشير هذه النتائج إلى أنّ عمر الشبكية قد يكون علامة حيوية مهمة سريرياً للشيخوخة”. وأضافت أنّ شبكية العين توفّر “نافذة فريدة يمكن الوصول إليها لتقييم العمليات المرضية الكامنة للأمراض الوعائية والعصبية الجهازية المرتبطة بزيادة مخاطر الوفاة.”

هذه الفرضية مدعومة بدراسات سابقة، والتي اقترحت أنّ تصوير الشبكية يحتوي على معلومات حول عوامل الخطر القلبية الوعائية، وأمراض الكلى المزمنة، والمؤشرات الحيوية الجهازية.

يُشار إلى أنّ مسح الشبكية، والطبقات الحساسة للضوء من الأنسجة العصبية في الجزء الخلفي من العين، قد استخدمت سابقاً للكشف عن بعض علامات التحذير من أمراض القلب والأوعية الدموية.