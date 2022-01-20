فيصل القاسم ينعي والده بكلمات مؤثرة: “وداعا أيها المكافح الحقيقي”

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 02:49 صباحاً - توفي ظهر أمس الأربعاء 19 كانون الثاني 2022، والد الإعلامي السوري “فيصل القاسم”، وفقاً لما أعلنه على حساباته الرسمية. دون الاشارة إلى مكان الوفاة، ولا مكان الدفن أو العزاء.

وكتب فيصل القاسم عبر حسابه في تويتر:“وداعاً والدي الكريم أبا فيصل، وداعاً أيها المكافح الحقيقي، يا من حملت الصخور على ظهرك بثبات، وكنت دائماً تصل بها إلى قمة الجبل، ليس تنفيذاً لعقوبة كعقوبة سيزيف، بل كفاحاً إنسانياً عزّ نظيرة من أجل لقمة عيشٍ بسيطة نظيفة أطعمتنا منها عزّةً وكرامةً وشهامة وإنسانية، إلى رحمة الله يا تاج رؤوسنا”.

من جانبه، نعى الفنان “مجد القاسم” شقيق الإعلامي “فيصل” والده عبر صفحته في “فيسبوك”، ونشر صورة تجمعه مع والده “مؤيد القاسم”، معلنا وفاته.

وقال مجد القاسم في تدوينته، “إنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحـ.ـزن والأسى و بتسليم بقضاء الله وقدره أنعي اليكم وفاة والدي المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحـ.ـمك. ويقدرنا عالصبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

ولم يشير أبناء الراحل إلى سبب الوفاة، إلا أن مغردون أوضحوا أن وفاته جاءت طبيعية حيث تعـ.ـرض في الفترة الأخيرة الى وعكة صحية أُدخل على إثرها الى المستشفى إلى أن أعلن عن وفـ.ـاته أمس الأربعاء.