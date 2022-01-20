في عيد زواجهما.. ظهور نادر لزوجة مدحت صالح “الخامسة” امرأة فاتنة الأنوثة والجمال – لن تصدق كيف تبدو!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 02:49 صباحاً - احتفلت الكاتبة نورا الباز بعيد زواجها من الفنان المصري مدحت صالح، ونشرت صورة “سيلفي” تجمعهما معا، وذلك في ظهور نادر لها.

زوجة مدحت صالح علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”، بقولها: “انهارده عيد جوازنا، سنين كتير عــدّت بفضل ربنا، أمــان وراحة بال وونــس وســتر ربنا يديم المحبة”.

زيجات مدحت صالح

يُذكر أن مدحت صالح قد تزوج 5 مرات على مدار حياته، وكانت أولى زوجاته الفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي،إلا أن زواجهما لم يصمد طويلًا وانفصلا بعد ستة أشهر من الزواج، وعلق مدحت صالح على هذا الانفصال بأنه كان “عيب صغير” حين قررا معًا إنهاء تلك العلاقة..

وتزوج الفنان مدحت صالح للمرة الثانية من الفنانة سمية الألفي التى تكبره بسبع سنوات وكان رابع أزواجها، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتتطلق سمية منه وتعود إلى حبها الوحيد الأول الفنان فاروق الفيشاوى.

وبعد طلاق الفنانة شيرين سيف النصر من رجل الأعمال عبد العزيز الإبراهيمى، قررت الزواج من الفنان مدحت صالح، لتكون ثالث زوجاته من الوسط الفنى، إلا أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار سوى أربعة أشهر فقط.

كما أن للفنان مدحت صالح زيجتان من خارج الوسط الفني أولهما كانت من “ليلى صديق”، شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، ورزق منها بطفلين وهم:( رانيا وأدهم).

وكان زواجه الخامس والأخير من الكاتبة “نورا الباز”، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه الشديد لها، حيث قال في أحد اللقائات التلفيزيونية إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.

كما ترددت أنباء من قبل أن مدحت صالح تزوج أيضًا من الفنانة سمية الخشاب، إلا أن هذه الأنباء لم يتم التأكد من صحتها.

أحدث أعمال مدحت صالح

من ناحية أخرى، يستعد الفنان مدحت صالح حاليًا لطرح أحدث أغانية بعنوان “راجعين”، والتي سيتم تقديمها في الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة“، وهي كلمات الشاعر سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز.

يُذكر أن الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولة الجزءين الأول والثاني: سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، كارولين عزمي، كوكي مجدي، نانسي صلاح، ندا عادل، وهما من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث الجزئين الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات في الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظراً لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الحاصل في المجتمع، ويركّز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي شهدتها، وكيف تغيّرت شخصية الموظف المصري في الفترة الأخيرة.

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