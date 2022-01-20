أمينة خليل بـ"الأسود" وسيلفي تامر حسني.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال ممارستها رياضتها المفضلة.

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

رزان مغربي

نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وبجانبها طبق من "الفاكهة".

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عب حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "كاب"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت الفنانة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أنيقًا.