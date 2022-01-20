بعد عملية جراحية واستئصال ورم.. زوجة أمير طعيمة تكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت جيني طعيمة زوجة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها مؤخرا عملية جراحية لاستئصال ورم.

وكتبت جيني، عبر حسابها على "فيسبوك": "من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطبيب، وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية.. من تقريبا كده 4 شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضى بس كده وأشوف إيه الحكاية.. أمير كان عنده عرض المسرحية في الرياض والمفروض أنا ما بفوتش الحاجات دي إطلاقا وخصوصًا لو شغل شهور".

وتابعت: "المهم جه وقت العرض وأنا تعبت وما قدرتش أسافر، وكان صعب عليا بس تعبانة مفيش طاقة مفيش صحة تماما.. الجسم كله مأذي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه إللي بيجرى لدرجة إني كلمت الطبيب الخاص وأخدت ميعاد، وكنت في العربية قبل ما العيادة تفتح.. كشفت والصدمة إيه ده يا مدام؟.. هو حضرتك إزاي عايشة كده؟.. وتفاصيل كتير في الكشف وقالي محتاج جراحة بس محتاج الأشعة والتحاليل دي وحالا أدركت إني فعلا في حتة مش تمام، ومن فحوصات الأشعة الكلام اختلف".

استكملت: "4 أطباء من جامعة عين شمس والقاهرة وطب الأزهر عشان دقة الجراحة.. كل واحد كان بيبعت لزميله الأهم التشخيص ويقولي معلش ناخد رأي شيخنا ومعلمنا الدكتور فلان أفضل لسلامتك، اصبري وتحملي.. كان المفترض ده وقت الجراحة اكتشفنا إنه ورم وحجمه كبير، بس حقيقي وبأمانة محدش سابني لحظة ولا أستعجل ولا حاول يحطني تحت ريسك مع إنه طبيعي يحدث".

وأضافت: "بكل أمانة ما كانش بيتقال غير دي بنتنا وعايزين نحافظ عليها.. الحمد لله النتيجة النهائية إني بخير، بشكر كل إيد من الأيدي الطيبة اللي ساعدتني وصبرت عليا، بعرف إن ربنا بيحبني من المواقف دي مش من أي حاجة تانية، وأكتر كلمتين بيطمنوني من الناس البسيطة اللي بتقولي أوعي تخافي ربنا هيجبر بخاطرك عشان إنتي مفيش حد بتزعليه أبدًا".

يذكر أن آخر أعمال أمير طعيمة، إنتاج مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.