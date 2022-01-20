هكذا هنأ نبيل الحلفاوي لاعبي المنتخب الوطني بالتأهل لدور الـ 16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأ الفنان القدير نبيل الحلفاوي، لاعبي المنتخب الوطني، بتأهله لدور الـ 16 بعد الفوز على السودان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أحمدو أهيدجو في الجولة الـ 3 والأخيرة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على"تويتر": "مبروك التأهل.. لعيبتنا رجالة.. لم يبخلوا بأقصى جهد".

وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأيمن أشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.

وعقب فوز المنتخب الوطني، جاء ترتيب المجموعة الرابعة، كالتالي: "نيجيريا 9 نقاط، مصر 6 نقاط، غينيا بيساو نقطة وحيدة، السودان نقطة وحيدة".