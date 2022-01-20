اللبناني شربل حايك يفوز بلقب “توب شيف” العالم العربي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ 50 دقيقة

مرّة جديدة يؤكّد الشباب اللبنانيّون أنّ باستطاعتهم أن يبرعوا في المجالات كافةً، ويرفعون اسم وطنهم لأعلى المراكز.

فقد فاز الشاب اللبناني شربل حايك ابن الـ 24عاماً بلقب برنامج “توب شيف” الذي يعرض على قناة MBC1، متفوّقًا على منافسيه على الرغم من صغر سنّه، إذ أنه المشترك الأصغر في الموسم الخامس من البرنامج الشهير.

وقد أظهر حايك موهبةً كبيرة من خلال تقديمه أطباقًا مميّزة وأبهر اللجنة التحكيمية، طيلة فترة حلقات البرنامج.