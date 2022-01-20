السينما تخسر ممثلاً شابًا في حادث تزلّج

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 12:07 صباحًا

فارق الممثّل الفرنسي الشاب غاسبار أوليه الحياة، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ37 عاماً إثر حادث تزلّج على الجليد في جبال الألب الفرنسية، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأكّدت وسائل إعلام فرنسية الخبر، مشيرةً إلى أنّ الممثل أوليه، معروف بظهوره في إعلانات عطور شانيل وتجسيد شخصية مصمم الأزياء إيف سان لوران في فيلم في عام 2014.

وكان أوليه، الذي فاز بجائزة “سيزار” الفرنسية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم “إنها فقط نهاية العالم”، الوجه الدعائي لعطر “بلو دو شانيل” الرجالي.

وكتب وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، عبر “تويتر”: “فقدت السنيما الفرنسية موهبة عظيمة، مفعمة بالسحر والطاقة”.