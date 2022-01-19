نوال الزغبي نجمة عيد الحب في الأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا فنيًا في فندق “لاند مارك” في الأردن بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم 11 فبراير المقبل.

وستقدّم نوال خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخاصةً الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، بمشاركة فرقتها الموسيقية.

وعبّرت نوال الزغبي عن حماسها للقاء جمهورها الأردني في هذه المناسبة ونشرت بوستر الحفل عبر حسابها في موقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “متحمسة للاحتفال بعيد الحب معكم جميعًا في الأردن يوم 11 فبراير”.

وفي نفس السياق، تستعد نوال الزغبي لتُبحر مع سفينة النجوم في عيد الحب أيضًا، إذ ضربت موعدًا مع المحبين والمتابعين والجمهور في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس بين 12 و 16 من شهر فبراير.

يذكر أن نوال أصدرت في الأيام الماضية أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.