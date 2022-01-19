ديانا حداد تنهي الجدل بشأن تشابه صورتها مع نوال الكويتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت النجمة ديانا حداد اتهامات عدّة بتقليد زميلتها النجمة نوال الكويتية في أحدث جلسة تصوير لها، بعدما بدت النجمتين في صورتين متطابقتين.

وبعد الجدل الحاصل، ردّت ديانا حداد على اتهامها بتقليد نوال الكويتية وأوضحت أن صورتها تعود لجلسة تصوير كانت قد عقدتها في شهر سبتمبر الماضي قائلةً: “للعلم فقط، هذه الصورة تمّ تصويرها في اول سبتمبر ٢٠٢١ يعني من ٤ شهور للي قاعدين يقارنوا ويقولوا ديانا قلدت نوال، مع حبي الكبير لأم حنين”.

وأشارت ديانا إلى أن الصورتين التقطهما نفس المصوّر، طالبةً من الجميع الارتقاء في ما يكتبون على السوشيال ميديا: “واللي عنده استفسار يتأكّد من المصوّر لأنه نفس المصوّر اللي صوّرني صوّر ام حنين.. وخلّينا نرتقي بألفاظنا وتفكيرنا يا حلوين”.

يذكر أن حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تشابه صورتي ديانا حداد ونوال الكويتية، علمًا أن علاقة زمالة مميّز تجمع بين النجمتين ولم يسبق أن شهدت علاقتهما أي خلاف في السابق.