شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون فى أغنية جديدة مع عمرو الشاذلى والخضرى وعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة جنات فى أغنية جديدة مع المؤلف عليم والمحلن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل.



جنات والموزع عمرو الخضري



جنات والملحن عمرو شاذلى

وأكدت مؤخرا النجمة جنات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتعاون مع النجم السعودى طلال سلامة في أغنية خليجية تحمل اسم "يوم ميلادى" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه لأنه يتميز بصوت قوى، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وتتمنى أن تنال الأغنية اعجاب جمهورها أثناء طرحها.

وقالت مؤخرًا النجمة جنات إنها تحضر لعدة أغانٍ خليجية خلال الفترة المقبلة تتمنى أن تخرج إلى النور وتساعدها الظروف لتقديمها خاصة أنها من محبى الأغانى الخليجية.

وأشارت جنات إلى أنها خلال الفترة الحالية تختار أكثر من أغنية وتسمع من شعراء وملحنين وموزعين لتحضيرات ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد نجاح ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" الذى لاقى صدى فعل كبير للجمهور.

من ناحية أخرى، كان آخر ألبوم لجنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.