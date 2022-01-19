شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة منال عبد اللطيف بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة منال عبد اللطيف إصابتها بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك": "قدر الله وما شاء فعل.. إيجابى كورونا.. الحمد لله دعواتكم".



منال عبد اللطيف

منال عبد اللطيف، بدأت التمثيل فى سن صغيرة عبر برامج الأطفال، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس واستمرت بالعمل الفنى حتى ابتعدت عن الساحة الفنية بعام 2012 وارتدت الحجاب، بعدما قدّمت دورها بمسلسل "كيد النسا 2".

بدأت منال عبد اللطيف، فى طفولتها فى برامج الأطفال مثل "البرلمان الصغير"، أول من اكتشفها المخرج "محمود إبراهيم" الذى قدمها فى مسلسل الأطفال "بندق وبندقة"، وعُرفت أكثر بمشاركاتها فى مسلسل "ضمير أبلة حكمت" مع القديرة فاتن حمامة وفوازير "جدو عبده" مع الراحل عبد المنعم مدبولى. كما شاركت فى مسلسل "أرابيسك"، ثم فى مسلسلات "الأبطال، السيرة الهلالية، رياح الماضى"، بجانب مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" أمام عملاق الكوميديا الفنان سمير غانم.