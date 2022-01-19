شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست بقناع يخفى وجهه بالكامل للهروب من عدسات المصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المغنى العالمى كانى ويست على الابتعاد عن الأنظار تماماً، أثناء اجتماع بصحبة زملائه وأصدقائه بأحد شوارع لوس أنجلوس، إذ لجأ إلى حيلة جديدة ممثلة في ارتدائه قناعا يخفى الوجه بالكامل وفقاً لتقرير موقع الديلى ميل، الذى أكد أن كانى رغب في إخفاء مظهره، إلا أن مصورى الباباراتزى تمكنوا من التقاط صورة له.



كانى ويست

وأتى ذلك بعدما أعلن النجم العالمي كاني ويست، عن طرح أغنية جديدة بالتعاون مع مطرب الراب العالمي the game، في ألبومه الجديد eazy، تتناول قصته مع زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، والتي ستأتى بعنوان Beat Pete Davidson’s Ass.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي كانى ويست، كشف عن بعض تفاصيل الاغنية الجديدة والتي سيذكر فيها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، المقرب لزوجته السابقة حالياً والتي اشارت الكثير من التقارير مؤخراً عن وجود علاقة عاطفية بينهما.



كانى فى صور أخرى

وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قدمت طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.