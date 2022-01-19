هنتأهل لـ 16 غصب عنه.. الحلفاوي يعلق على مشوار المنتخب بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن توقعاته لمشوار المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا، تزامنا مع انطلاق مباراة مصر والسودان.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "ما فيش منه رجا.. بس أنا عندي ثقة في رجالتنا.. هنتأهل لدور الـ 16غصب عنه إن شاء الله، أما ما بعد ذلك فغير مضمون".

ويلتقي المنتخب المصري حاليا مع المنتخب السوداني ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأيمن أشرف في الدفاع، ومحمد النني وعمرو السولية وعبد الله السعيد في الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد في الهجوم.