افتتاح "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق عمل مسرحية "هاملت بالمقلوب" لمقابلة الجمهور وافتتاح العرض على مسرح السلام قريبا، مع مواصلة العمل الفترة الحالية على البروفات التحضيرية.

المسرحية تضم مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب عدد من الوجوه الشابة من المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح الجامعة، ومن بين هؤلاء النجوم: الفنان أيمن الشيوي، الذي يجسد خلال العمل شخصية "كولوديوس" الملك الغاشم لمملكة الدنمارك الذي قام بالتآمر علي أخيه وقتله للزواج من "جرترود" زوجته، ووالدة "هاملت".

يقول الفنان أيمن الشيوي في بيان صحفي: عندما يكون هناك نص كتبه د. سامح مهران، وهو رجل مثقف عالي المستوى، واخراج الشاب مازن الغرباوي وهو مخرج واعد، وعمل به مستوى فكري عالي وتحديث لفكرة هاملت، لا يستطيع أي فنان رفض تلك الفرصة، بل انا سعيد لوجودي ضمن فريق هذا العمل الفني.

وأضاف: مسرح الدولة هو بيتنا الذي نلجأ إليه، والذي يقدم خدمة ثقافية عالية المستوى للشعب المصري والعربي كله، وأعتبر المشاركه فيه هو واجب وطني.

ومن النجوم المشاركين أيضا الفنان خالد محمود الذي يجسد شخصية "بولونيوس" القس، ووالد "اوفيليا"، والذي يشارك في رسم الخطط والمؤامرات للملك "كولوديوس".

يقول خالد محمود: "هاملت بالمقلوب" عمل له طبيعة خاصة بالنسبة لي، منذ قرائتي الأولى للنص، وأنا معجب بالمعالجة الدرامية التي كتبها د. سامح مهران، والمختلفة تماما عن كل العروض الموجودة في السوق حاليا، فنحن نقوم ببروفات للعرض منذ أكثر من عام، بسبب اجراءات خاصة بالمسرح عطلت خروجه للنور، وبرغم من ذلك كنت حريص علي التواجد في ذلك العرض.

وأضاف: مخرج العمل مازن الغرباوي يعلم جيدا اني اعتذرت عن المشاركة في عروض مسرحية كثيرة من أجل "هاملت"، وهذا الحرص لإن الرسالة التي تقدمها مسرحية "هاملت بالمقلوب" هو ما يحدث في العالم أجمع، مشيرا إلى ان العمل لا يتناول الدين بأي شكل من الأشكال، لكنه يوضح من المتحكم في السلطة بالعالم أجمع، ومن يدفع ثمن ذلك التحكم، وهم الشعوب المتمثلة في شخصية "هاملت"، وقال: مهارة مؤلف العمل انه اختصر كل هذه المعاني والمفاهيم في ساعة واحدة فقط، فأنا رأيي انه مؤلف سابق عصره.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، بطولة: عمرو القاضي، أيمن الشيوي، خالد محمود، سمر جابر، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة د. صبحي السيد، تأليف موسيقي د. طارق مهران، أزياء د. مروة عودة، مابينج رضا صلاح، إخراج مازن الغرباوي.