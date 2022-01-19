علا رامي تكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لنجلها وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة علا رامي، تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر خورشيد وأسرته بعد إعلان زوجته الفنانة ياسمين جيلاني، إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت "علا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن نجلها عمر خورشيد وزوجته ياسمين جيلاني وابنتهما ووالدة ياسمين، قد أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت "علا" أن حالتهم الصحية مستقرة، ويخضعون حاليا للعزل المنزلي مع اتخاذ البروتوكول العلاجي لكورونا، ونفت في تصريحاتها، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بصحة جيدة.

وكانت ياسمين جيلاني، أعلنت إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت: "دعواتكم الخالصة من القلب ..بنتي هنزل بيها الطوارئ ..كلنا جالنا كورونا..أهم حاجة بنتي وماما.. لطفك يا رب.. اللهم أشفيهم وأشفي كل مريض".

ياسمين جيلاني هي زوجة عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي، وفي عام 2017، وضعت مولودتها "إيما"، ثم اختفت عن الأضواء وتفرغت لأسرتها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين جيلاني مسلسل "مزاج الخير" عام 2013، بطولة مصطفى شعبان، درة، علا غانم، عبير صبري، من إخراج مجدي الهواري.