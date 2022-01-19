أحمد حاتم يوضح حقيقة انتهاء عرض جميع حلقات مسلسل "أنا وهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد حاتم، حقيقة انتهاء عرض مسلسل "أنا وهي" الذي يتم عرضه على قناة cbc .

ونشر حاتم، تعليق أحد متابعي المسلسل حول انتهاء حلقات المسلسل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مش أخيرة ولا حاجة".

وجاء التعليق كالتالي: "حلقة إيه اللي أخيرة.. ده أنا أروح فيكوا في داهية".

وأوضح "حاتم" أن عدد حلقات المسلسل في تعليق آخر، نافيا ما تردد بأن الحلقة 15 هي الأخيرة للعمل، قائلا: "18 حلقة".

مسلسل "أنا وهي" تدور أحداثه حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

المسلسل بطولة النجوم: هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.