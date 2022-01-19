بالفيديو.. شاب سعودي يتحول إلى لبناني بعد تساقط الثلوج شمالي السعودية!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 54 دقيقة

تشهد المملكة العربية السعودية موجة حادة في انخفاض درجات الحرارة، أدت لتركم الثلوج في عدة مناطق شمالي المملكة، حيث سجلت مدينة طريف، لأول مرة منذ 30 عاماً، 6 درجات تحت الصفر.

وفور هطول الثلوج توجه العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية للاستمتاع بمنظر الثلوج البيضاء، ونشروا مقاطع عدة على وسائل التواصل توثق تلك اللحظات.

ولكن كان من أطرف المقاطع، ما نشره مواطن سعودي يدعى “عبد المنعم أميري”، عبر حسابه على فيسبوك، حيث بدأ باللعب بالثلج، وهو يتكلم اللهجة اللبنانية بطلاقة.

وأثار مقطع أميري على تلال جبل اللوز في تبوك شمال السعودية، الكثير من التعليقات المعجبة بطرافة تقليده للهجة اللبنانية.

ومنذ مطلع السنة، تبثّ قناة الإخبارية الحكومية لقطات لثلوج تغطي الكثير من شوارع مدن تبوك وطريف وعرعر. كذلك تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتساقط الثلوج على منازلهم وسياراتهم.

وقال حسن عبد الله، المسؤول في مركز “وسم” للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية لوكالة فرانس برس إنّ “الكتل الهوائية القطبية السيبيرية تؤثر حاليا على مناطق شاسعة من شمال السعودية”.

وتوقع أن “تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض” التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الاسبوع الماضي.