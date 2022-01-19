شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاد مى عز الدين.. تعشق كل ما هو كلاسيك والكروشيه هوايتها المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة مى عز الدين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 19 يناير، وبدأت مى عز الدين رحلتها في عالم الفن بطلة منذ الإطلالة الأولى لها سواء فى الدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "أين قلبى"، مع النجمة الكبيرة يسرا، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، أو فى السينما من خلال فيلم "رحلة حب"، مع النجم الغنائى محمد فؤاد.

أظهرت مي عز الدين حبها لهواية قديمة وهى وتصميم الكروشيه كما لفتت النجمة مي عز الدين عن مهارتها في هذه الهواية، كما أوضحت أنها كلاسيكية، وتعشق كل ما هو قديم، بما في ذلك الأفلام القديمة، قائلة:"واضح إني قديمة في كل شىء بحب هوايات قديمة و الأفلام القديمة".

كما أعلنت مى الفترة الأخيرة، عن انضمامها لتطيبق تيك توك لتسلية وقتها ونشرت مى، فيديو للنجم أحمد السعدنى من على التيك توك وكتبت قائلة: "عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا ربنا يكمل شفاها علي خير يا رب بس أثناء التفرغ ده حصل كده بجد قريبًا"، إشارة منها لتصفح التيك توك و إعجابها بفيديوهات زملائها ما شجعها للانضمام.

مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" و"جيم أوفر" و"فرح" و"كلم ماما" و"خيانة مشروعة" و"أيظن"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي" و"دلع البنات" و"آدم" و"حالة عشق" و " الشك" و " رسائل " و " برنسيسة بيسة"

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.