آديل تتقاضى أجرًا خياليًا بالحفلة الواحدة في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة البريطانية الشهيرة آديل في فيغاس، وتحديداً حفلاً على مسرح كولوسيوم في فندق سيزار بالاس، يوم الجمعة المقبل في 21 يناير/ كانون الثاني 2022. وكشفت مجلة دايلي مايل البريطانية، أن أجر آديل سيتجاوز نصف المليون جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، كما أنها ستحصل على نسبة من مبيعات التذاكر، بالإضافة إلى نسبة على البضائع المبيعة في المكان.

ويتراوح ثمن تذاكر الحفل من 971 جنيهاً إسترلينياً إلى 12462 جنيهاً إسترلينياً للشخص الواحد. ولن يقتصر الأمر على المبلغ الذي ستتقضاه آديل؛ بل أنها ستحصل على جناح خاص بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني في الليلة الواحدة، وسيكون هناك عدة أشخاص لخدمتها طوال الوقت؛ إضافة إلى مساعد تنفيذي، وأفراد أمن، وسائق خاص، وإمكانية الدخول مجاناً إلى المطاعم التابعة للفندق.

وكانت آديل قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة Oh My God من ألبومها الأخير “30”، وعلى الفور تصدرت التريند حول العالم، وحققت به رقماً قياسياً في الساعات الأولى لها على تويتر.

كما حققت الأغنية رقماً قياسياً في نسبة مشاهداتها على يوتيوب؛ إذ تجاوزت 3 ملايين مشاهدة في ساعتين فقط من طرحها.

وكانت آديل قد أصدرت مقطع فيديو موسيقياً لأحدث أغنياتها المنفردة “Oh My God”، وهو كليب بالأبيض والأسود، ومليء بالراقصين والبالونات والتفاح والكراسي الخشبية.

الكليب من إخراج سام براون، الذي أخرج مقطع فيديو “Rolling in the Deep” لآديل أيضاً؛ حيث توجهت آديل إليه بالشكر في رسالتها على إنستغرام وكتبت: “عملت مرة أخرى مع سام براون من أجل “Oh My God” الذي أخرج فيديو “Rolling In The Deep”! لذا فإن التعاون معاً مرة أخرى بعد عَقد من الزمن، كان بمثابة الحنين”.