شكرا لقرائتكم خبر عن بين السينما والدراما.. عابد عنانى ينتعش فى 6 أعمال جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية يعيشها الفنان عابد عنانى، والذى يسير بخطوات تصاعدية متميزة فى السينما والدراما التليفزيونية، فبعد نجاحه مؤخرا فى عدة أعمال منها "الطاووس"، مع النجم جمال سليمان، والذى عرض خلال سباق دراما رمضان الماضى، يشارك في عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية مقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أول هذه الأعمال مسلسل "سوشيال"، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، والذى تبلغ حلقاته 15 حلقة فقط، ويعتمد المسلسل على البطولة الجماعية لـ أحمد زاهر وعابد عنانى وجيهان خليل وميرنا نور الدين ومطرب الراب شاهين، وعدد كبير من الوجوه الشابة والجديدة، والمسلسل من تأليف محمد جلال فى أولى تجاربه، حيث يجمعه هذا العمل للمرة الرابعة مع مخرج المسلسل.

ويقدم عنانى أحد الأدوار المهمة في مسلسل "البيت بيتى"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، محمود حافظ، سامى مغاورى، ومن إخراج خالد مرعى وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة حيث تدور قصته في 10 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية.

وانتهى عنانى من تصوير حكاية "وش تالت"، من 15 حلقة، وهى أولى حكايات مسلسل "وشوش" الذي يعتمد على 3 حكايات منفصلة كل واحدة من 15 حلقة، وهى من بطولة حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وهالة فاخر ونورهان ورانيا ملاح وتامر فرج، وإخراج معتز حسام، وتأليف محمد على ابراهيم.

وفى السينما يشارك عنانى في عدة أعمال منها فيلم "في القلب"، من بطولة خالد سليم، حيث يتبقى له يوم تصوير واحد، والفيلم يشارك في بطولته كل من نسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج مرقس عادل، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

ويتبقى لعنانى يوم تصوير واحد فى فيلم "فارس"، من بطولة حسين فهمى وأحمد زاهر وإيمان العاصى، من تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويقدم مع نفس المخرج فيلم بعنوان "الباب الأخضر"، والذى أنتهى من تصويره نهائيا خلال الفترة الماضية، وهو من بطولة إياد نصار وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وسهر الصايغ ومحمود عبد المغنى والفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.