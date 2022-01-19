شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ردا على انتهاء حلقات مسلسل أنا وهى: مش الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أنه سيكون هناك المزيد من حلقات مسلسل "أنا هى"، فبعدما نوهت الفنانة هنا الزاهد عن آخر 4 حلقات من المسلسل، رد الفنان أحمد حاتم على تساؤل أحد متابعيه من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابه الخاص بإنستجرام، حيث ظهر أحد جماهيره وهو حزين على نهاية مسلسل أنا وهى، ليعلن حاتم أن الحلقة التى عرضت ليست الحلقة الأخيرة، وعلق: "مش أخيرة ولا حاجة".



احمد حاتم

وعلى جانب آخر نشر الفنان أحمد حاتم صورة لتصدر هاشتاج #أنا_وهى التريند الأول، عبر حسابه الشخصى "تويتر"، وعلق كاتبًا: "شكرًا لكم جميعًا".

شوقت الفنانة هنا الزاهد متابعيها حول الحلقات الأخيرة من مسلسلها الجديد "أنا وهى"، حيث نشرت صورة لها برفقة النجم أشرف عبد الباقى والفنان أحمد حاتم، من كواليس المسلسل من خلال إنستجرام الخاص بها، وعلقت عليها بـ"فاضل 4 حلقات ومسلسل أنا وهي يخلص.. تفتكروا الحلقات الجاية إيه اللى هيحصل؟".

ومسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث إن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعانى أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسى يجسده الفنان أشرف عبد الباقى، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.