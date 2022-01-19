شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال رادكليف يجسد دور ويرد أل يانكوفيك في فيلم سيرة ذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم التعاقد مع الممثل العالمي دانيال رادكليف لتجسيد دور المغني، الحائز على جائزة جرامي، ويرد أل يانكوفيك، في فيلم سيرة ذاتية بعنوان "Weird: The Al Yankovic Story".



دانيال رادكليف و أل يانكوفيك

وحسب ما ذكر موقع هوليوود ريبورت الفيلم هو أول سيرة ذاتية أصلية من إنتاج شركة Roku، وسيكون متاحًا للبث حصريًا على منصة Roku، شارك ويرد أل يانكوفيك في كتابة السيناريو مع إريك أبيل، الذي من المقرر أيضًا أن يقوم بإخراج الفيلم، وقال ويرد أل يانكوفيك: "عندما ظهر فيلمي الأخير "UHF" في عام 1989، تعهدت رسميًا للجمهور بأنني سأصدر فيلمًا سينمائيًا كل 33 عامًا، ويسعدني القول إننا في الموعد المحدد، كما كشف عن سعادته لاختيار دانيال رادكليف لتجسيد شخصيته في الفيلم.

من جانبه، قال كولين ديفيس، رئيس قسم البرمجة الأصلية في Roku: "من الواضح أنه لا يوجد ما يكفي من أفلام السير الذاتية عن الموسيقيين المشهورين، وكنا متحمسين لإلقاء الضوء على قصة ويرد أل يانكوفيتش الحقيقية بدون مبالغة أو تزييف"، وأعلن أيضًا أنه من المقرر أن يبدأ التصوير في لوس أنجلوس في أوائل فبراير.