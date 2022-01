وفاة جاسبارد أوليه بطل مسلسل Moon Knight في حادث تزلج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل الفنان الفرنسي جاسبارد أوليه، عن عالمنا، أمس الثلاثاء، إثر إصابته في حادث تزلج مأساوي في جبال الألب عن عمر ناهز الـ 37 عامًا.

جاء ذلك وفقا لموقع "dead line"، الذي أعلن وفاة الممثل الفرنسي نتيجة تعرضه لإصابة خطيرة في الجمجمة.

تم نقل الممثل الحائز على جائزة سيزار إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر، بعد تعرضه لإصابة في الرأس ولم يتعافى منها ولقي مصرعه.

ويأتى مصرع جاسبارد أوليه، قبل عرض مسلسل Moon Knight والذي يشارك في بطولته وينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.

ويلعب في المسلسل أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة، ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً إيثان هوك، ومن المقرر عرضه ابتداءً من 30 مارس عبر منصة ديزني، التي أعلنت عن ميعاد عرضه مع إطلاق الإعلان الرسمي.