فن ومشاهير

إصابة الفنانة ياسمين جيلاني وأسرتها بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين جيلاني، إصابتها وأسرتها بفيروس .

وكتبت ياسمين، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "دعواتكم الخالصة من القلب ..بنتي هنزل بيها الطوارئ ..كلنا جالنا كورونا..أهم حاجة بنتي وماما.. لطفك يا رب.. اللهم اشفيهم واشفي كل مريض".

ياسمين جيلاني هي زوجة عمر خورشيد ابن الفنانة علا رامي، وفي عام 2017، وضعت مولودتها "إيما"، ثم اختفت عن الأضواء وتفرغت لأسرتها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين جيلاني مسلسل "مزاج الخير" عام 2013، بطولة مصطفى شعبان، درة، ، عبير صبري، من إخراج مجدي الهواري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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