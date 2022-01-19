راغب علامة يطلق أوّل أغنية من ألبومه الجديد.. وهذا موعد إصدارها!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2022 6:44 مساءً

يتنقّل “السوبر ستار” راغب علامة بين لبنان حيث تتواجد زوجته جيهان، ودبي حيث يعيش إبنه البكر خالد، وباريس حيث يتواجد إبنه لؤي.

وبين هذه البلدان لا يتأخّر علامة عن متابعة أعماله الفنية، حيث أفاد “صوت بيروت إنترناشونال” مدير أعماله السيد خضر علامة أنّ راغب إنتهى من تصوير أغنية جديدة بعنوان “ممكن أزعلّك” من كلمات محمد البدري، وألحان بينو، وتوزيع موسيقي لمدحت خميس، أمّا إخراج الكليب فقد تولاّه الدكتور شريف صبري.

وهذه الأغنية الجديدة شعبيّة وإيقاعية، وستصدر نهاية الشهر الحالي، وهي من إنتاج شركة “باك ستيج بروداكشن”.

وفي هذا السياق، كشف علامة أنّ هذا العمل هو أول غيث الألبوم الجديد، الذي سيطرح منه أغنية كلّ شهر، فقد تعاون راغب مع مجموعة من الملحّنين والشعراء اللّبنانيين والمصرييّن.

أمّا بالنسبة للحفلات، فسيسافر علامة إلى الولايات المتحدة الأميركية لإحياء ثلاث حفلاتٍ، الأولى في ولاية أورلاندو يوم ١٣ شباط، والثانية ستكون ضمن الـ”كروز” التي يقيمها المنتج يوسف حرب ليلة عيد الحب في ١٤ شباط، والثالثة يوم ١٩ منه في ولاية لاس فيغاس. بعدها، يعود إلى لبنان لمتابعة أعماله، في انتظار عرض الحلقة التلفزيونيّة التي صوّرها في القاهرة لبرنامج “حبر سري”، حيث ستعرض على قناة “القاهرة والناس” قريبًا.

أمّا في ما خص السهرة التي جمعته مع الفنان عاصي الحلاّني وزوجته كوليت الحلاني، والفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأكّد علامة أنّها كانت في بيروت ضمن احتفال رجل أعمال لبناني يدعى عباس طليس لمناسبة عيد ميلاده في أحد مطاعم بيروت، وقد أدّى الفنّانين المذكورين الأغنيات مع بعضهم بطريقة عفويّة.