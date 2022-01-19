“روميو”.. فيلم جديد من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعتزم الفنان المصري، تامر حسني، خوض تجربة فنية جديدة من خلال تقديم فيلم من تأليفه وإخراجه وبطولته.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن فيلم تامر حسني الجديد يحمل اسم “روميو”، وأن الفيلم ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين هنا الزاهد وتامر حسني.

وأضافت الصحيفة أن تامر حسني يعمل خلال الفترة الحالية على اختيار باقي فريق العمل، حيث لم يتم التعاقد سوى مع هنا الزاهد وحمدي الميرغني.

وفي وقت سابق، قال تامر حسني إن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أنه يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته.

جاء ذلك خلال تصريحات لتلفزيون “أبو ظبي”، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، حيث رد حسني على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني على سبيل المثال، أجاب تامر بأن “فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب”، وأضاف: “قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها”.

في سياق آخر، كشف حسني عن مفاجأة بخصوص أغنية “راجعلي تاني”، التي جمعته بالفنان بهاء سلطان، خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث قال إنه “اتفق مع بهاء سلطان على عمل “دويتو”، وأخبرا المنتج نصر محروس بذلك، وحددا موعد تسجيل الأغنية، لكن بهاء لم يحضر، فقام بتقليد صوته وتسجيل الأغنية لكي يعرض الفكرة على نصر محروس، لحين تسجيل بهاء في وقت آخر”.