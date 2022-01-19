يحيى الفخراني يكشف عن مكالمة جمعته بمحمود عبد العزيز قبل وفاته وكلماته الأخيرة له : ” قالي عايز أموت “

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يناير 2022 06:57 مساءً - حل الفنان ” يحيى الفخراني ” ضيفا ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc وتقدمه الفنانة ” إسعاد يونس ” .

وخلال اللقاء استعرضت إسعاد يونس مسيرة الفنان يحيى الفخراني الفنية وعدد من الأعمال التي قدمها ومن بينها فيلم ” إعدام ميت ” الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” .

وكشف يحيى الفخراني عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعته بالفنان محمود عبد العزيز قبل وفاته في فترة كان قد اشتد على الأخير المرض بها ويعاني فيها من آلام قوية لدرجة أنه كان يتمنى الموت .

فقال الفخراني : ” أنا كلمته قبل ما يتوفى وفاكر آخر كلمة قالي أنا موجوع جدا .. قولتله معلش استحمل وهتبقى كويس .. قالي لأ أنا مش عايز أبقى كويس أنا عايز أموت خلاص .. قولتله لأ متقولش كده لازم المقاومة ” .