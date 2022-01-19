فن ومشاهير

شاهد كواليس هيفاء وهبى ونجوم مسرح مصر مع "رمسيس باريس" فى فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس هيفاء وهبى ونجوم مسرح مصر مع "رمسيس باريس" فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "رمسيس باريس" من تصوير مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين، ويعودون خلال أيام لتصوير باقى مشاهد الفيلم ببعض الديكورات المختلفة بالقاهرة.

فيلم "رمسيس باريس"، من بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس،  وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج  أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول قطعة من الحشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها يجد نفسه فى بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

2b129a1d-8e8a-4fc8-b111-fa8e45b338fc
محمود حافظ ومحمد ثروت بفرنسا 

 

8edf7514-553a-47dc-9aa2-a93743af72fc

محمود حافظ ومحمد ثروت وميرغنى وسلام 

 

 

12b26acb-5c7e-4bbc-90bf-aa788dc82349
 من كواليس الفليم  بفرنسا 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا