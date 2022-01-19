شكرا لقرائتكم خبر عن أندريا بوتشيللى يعود إلى العلا ضمن مهرجان شتاء طنطورة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان أندريا بوتشيلى، أحد أشهر فنانى العالم، إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية لتقديم حفله بقاعة مرايا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة وذلك يوم الجمعة 21 يناير الجارى.

ويعد بوتشيلى أحد أكثر الفنانين شهرة فى العالم، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة مسجلة له فى جميع أنحاء العالم، ويعرف الفنان الإيطالى المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصرى، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر فى مخططات البوب ​​الدولية، وفى عام 1998 شارك مع سيلين ديون فى أغنية "The Prayer" التى ظهرت فى فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار، وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد فى حفل توزيع جوائز جرامى.

وخلال زيارته السابقة للمملكة فى أبريل 2021، قدم بوتشيللى أداءً مبهراً سيخلد فى أذهان الجماهير إلى الأبد، وأقيم الحفل الأخير فى موقع التراث العالمى لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه ماتيو وابنته فيرجينيا البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية "هاليللويا" للجمهور الغفير.