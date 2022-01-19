شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم "معالى ماما" بالسينمات لـ 9 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق عمل فيلم "معالى ماما" على موعد طرحه فى دور العرض السينمائى، ليكون يوم 9 من شهر فبراير المقبل بلا من 2 فبراير، والفيلم من بطولة الفنانة بشرى، ويشارك فى البطولة كل من محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاورى، وعلاء مرسى، ومحمد على رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام.

وانتهى مؤخرًا فريق عمل فيلم "معالى ماما" من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم داخل أحد أستوديوهات مدينة نصر، والتى تحمل اسم "ماما يا ماما"، والأغنية من كلمات نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركى.

وكانت أسرة فيلم "معالى ماما" قد أوقفت التصوير فترة طويلة، بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ويناقش فيلم "معالى ماما" قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".