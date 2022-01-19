وفاة والد المطرب السورى مجد القاسم وينعيه بتلك الكلمات

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، مؤيد القاسم والد الفنان الفنان مجد القاسم، وقد أعلن مجد وفاته عبر حسابه الشخصى والرسمى على فيس بوك ونعاه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدى المرحوم أبو فيصل مؤيد القاسم، الله يرحمك يا أبى ويقدرنا عالصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".



مجد القاسم عن والده

وكان المطرب مجد القاسم قد طرح أغنية فى نهاية العام الماضى تحمل اسم "مجنون رسمى" باللهجة الشامية وهى من كلمات برهان الجرمانى، ألحان وجدى الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.

وذلك بعدما طرح قبلها ديو رومانسى يجمعه بالمطربة الشابة ريهام فايق، بعنوان "كلام الحب" من كلمات محمد شوقى وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج ميدو بارون.

كما طرح مؤخرًا المطرب مجد القاسم أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على عكازين" من كلمات الشاعر حسن باهى، ألحان أشرف بازيد، حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، ماستر ياسر أنور، والأغنية ترصد الحالة الاجتماعية فى المعاملات الإنسانية الذى نمر بها.