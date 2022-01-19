"صانع البهجة".. هكذا أحيا نجل وحيد سيف ذكرى رحيله التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أشرف سيف، ذكرى رحيل والده التاسعة، التي توافق اليوم 19 يناير الجاري.

ونشر أشرف، صورة والده، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "تأتي الأيام وتمضي لكن ذكراك لن ترحل أبدا حتى نلتقي إن شاء الله، اليوم الذكرى التاسعة لرحيل أبي الطيب صانع البهجة، حبيبي وحبيب الملايين".

وأضاف: "اللهم ارحمه واعف عنه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، نسألكم الدعاء أحبائي، غفر الله لكم وأثابكم".

ومن أبرز الأفلام التي شارك بها وحيد سيف: "الأسطى محروس، الحقونا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، ملف في الآداب، محامي خلع، السيد أبو العربي وصل، سيد العاطفي، عايز حقي"، ومن المسلسلات: "المال والبنون، على باب الوزير، النوّة، ناس وناس، وعائلة مجنونة جدا"، وغيرها من الأعمال الباقية رغم رحيله.