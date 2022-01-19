وفاة خالة فراس سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان فراس سعيد عن وفاة خالته اليوم الأربعاء.

وكتب فراس، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله تعالي خالتي الحبيبة، أسأل الله العظيم المغفرة والرحمة لنا ولكم".

وكان الفنان فراس سعيد قد كتب على صفحته سابقا: "قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا".

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد مسلسل "حي السيدة زينب" والذي عرض مؤخرا، وشارك في بطولته: دينا، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، حجاج عبدالعظيم، ريهام سعيد، ليلى عز العرب، ومن إخراج محمد النقلي